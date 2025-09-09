Три компьютера на процессорах «Эльбрус» включили в реестры Минпромторга

Реестр промышленной продукции Минпромторга Российской Федерации и Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга Российской Федерации пополнились тремя новыми компьютерами. Речь идет о моделях компании АО «ИВК», работающих на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением российской операционной системы «Альт». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «ИВК».

© АО «ИВК»

Среди включенных в реестры моделей — вычислительная система БЦВМ РС-104 исполнение 4, моноблоки ЭВМ МБ 21 и ЭВМ МБ 24, а также универсальный блок БЦВМ АРМ. Вычислительная система БЦВМ РС-104 исполнение 4 предназначена для использования в бортовых и стационарных комплексах, эксплуатируемых в тяжелых условиях вибраций, ударов, повышенной пыли и влаги, а также в широком диапазоне температур. Моноблоки ЭВМ МБ 21 и ЭВМ МБ 24 разработаны для применения в качестве персональных ЭВМ или терминальных станций с требованиями стойкости к внешним воздействующим факторам. БЦВМ АРМ представляет собой универсальный блок цифровой вычислительной машины с центральным процессором 2-го уровня архитектуры «Эльбрус», оснащенный пассивным охлаждением и встроенной системой защиты информации.

Генеральный директор АО «ИВК» Григорий Сизоненко отметил, что эти компьютеры призваны сформировать технологически независимую ИТ-инфраструктуру, в первую очередь в рамках КИИ. Он подчеркнул, что оборудование полностью соответствует требованиям регуляторов и российского законодательства.