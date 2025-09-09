Открыт ранее неизвестный вид сумчатых из Австралии

Австралийские ученые описали ранее неизвестный вид сумчатых, который, вероятнее всего, уже исчез в дикой природе. Это войли, или щетинохвостый кенгуру. Ему присвоили название Bettongia haoucharae.

Войли также называют инженерами экосистем. Они способны переворачивать несколько тонн земли в год в поисках своих любимых грибов. В ходе нового исследования специалисты проанализировали окаменелости из пещер Нулларбора и юго-западной Австралии и выявили совершенно новый вид, а также два подвида войли.

Исследование позволило получить больше данных о разнообразии войли. В настоящее время они находятся под угрозой исчезновения, хотя в Австралии принимаются меры по спасению этих животных.

Результаты показали, что ныне живущих войли следует разделять на два подвида. Для оценки количества видов ученые использовали измерения костей, сообщает Zootaxa.

Ранее ученые проанализировали геном тасманских тигров животных, вымерших в 30-х годах ХХ века. Считалось, что их исчезновению поспособствовала неконтролируемая охота. Но генетическое исследование показало – тигры были обречены на вымирание задолго до появления людей.