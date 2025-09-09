«Изменили ритмы планеты»: в России появляются новые времена года

Климат меняется, влияя на сезоны. Исследователи говорят о «аритмии» и «синкопированности» времен года: зима приходит не в декабре, лето длится дольше, а границы между сезонами размываются, передает kp.ru.

Как отмечается, в России весна и осень стали длиннее, лето — короче, а сухие сезоны — дольше. Осадки стали интенсивнее, участились залповые ливни. Летом 2025 года в Москве прошли два тропических ливня: 15 июля выпало 60 мм осадков за полтора часа, а 21 июля — более 80 мм за сутки.

Подчеркивается, что смерчи стали новой реальностью: летом они возникали в Подмосковье, на Балтике и Ладожском озере. Также град стал частым явлением. Некоторые ученые считают, что люди слишком привязаны к календарю и не должны ожидать, что сезоны будут начинаться и заканчиваться по фиксированным датам.

Синоптики используют данные за последние 30 лет для прогнозов. В Центральном федеральном округе зима стала короче на 7–10 дней, у москвичей — на 9 дней.

Синоптики выделяют шесть сезонов: предзимье в ноябре (температура может быть нулевой или отрицательной, возможны дожди или снег) и предвесенье в марте (начало сокодвижения в деревьях, набухание почек и появление первой листвы).