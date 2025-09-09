В Белоруссии появились электробусы на российских батареях

В Белоруссии появились электробусы, работающие на российских аккумуляторах от компании «Системы автономной энергии» (САЭ). Проект реализуется совместно с белорусским «БКМ Холдингом» («Белкоммунмаш»). Первые комплекты уже поступили в Минск в августе текущего года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе САЭ.

© «Системы автономной энергии»

Сотрудничество предусматривает оснащение электробусов Vitovt Max Electro 2 российскими аккумуляторными системами. В частности, речь идет о комплекте САЭ-БКМ, который включает батареи «ДЗЕТА - 523» мощностью 428 кВтч. Эти системы специально адаптированы под зарядную инфраструктуру Минска с пониженным рабочим напряжением 588 В.

В состав комплекта входят литий-ионные блоки по 61,2 кВтч, блок удаленного мониторинга САЭ-Remote, блок высоковольтной коммутации и огнезащитные полотна для модулей. Применение российского решения призвано оптимизировать энергопотребление и повысить эффективность эксплуатации городского транспорта.

Всего контракт между «БКМ Холдингом» и САЭ предусматривает поставку 44 комплектов аккумуляторных систем для минских электробусов.

Это не первый опыт успешного сотрудничества российского производителя с белорусскими партнерами. Прежде, в рамках программы обновления городского транспорта Санкт-Петербурга, ОАО «Минский автомобильный завод» выиграл тендер на поставку 100 электробусов МАЗ-303Е23, оснащенных силовой электроникой и тяговыми батареями производства САЭ.

«Системы Автономной Энергии» являются крупнейшим разработчиком аккумуляторов для электротранспорта в России, входя в группу компаний «Итэлма». Решения САЭ уже применяются российскими автопроизводителями, такими как «АвтоВАЗ»,, КАМАЗ, «Волгабас» и не только.