Найдено редкое украшение из жуков в детской могиле возрастом 2700 лет

Польские археологи нашли редкое украшение из жуков в детской могиле в Домаславе. Там же обнаружены другие хорошо сохранившиеся артефакты.

Находки были сделаны в одном из 800 захоронений на кладбище лужицкой культуры полей погребальных урн Гальштатского периода (примерно 850–400 годы до н. э.). Статья об открытии вышла в журнале Antiquity.

В могиле № 543 найдено несколько урн. Одна из них содержала останки ребенка 9–10 лет, а также кости козы или овцы, бронзовую фибулу (застежку) в форме арфы, косу, фрагменты березовой коры, пыльцу обыкновенного одуванчика и 17 переднеспинок насекомых.

Энтомологический анализ показал, что экзоскелеты — 12 целых и пять фрагментов — принадлежат буковым листовым долгоносикам Phyllobius viridicollis. Этот вид активен с мая по июль, из чего можно сделать вывод, что захоронение ребенка, вероятно, произошло в конце весны или начале лета.

Жуков поместили в могилу намеренно в качестве украшения. На это указывает их единообразный внешний вид — у долгоносиков удалены головы, ноги и брюшки; более того, некоторые сохранились нанизанными на травинку, как бусы.

Физический антрополог Агата Халушко из Университета Марии Склодовской-Кюри, одна из авторов исследования, объяснила сохранность хрупких органических артефактов особыми условиями болота в сочетании с металлическими предметами.

«Бронза с высоким содержанием меди часто играет ключевую роль: при коррозии, вызывающей характерный зеленый налет, продукты коррозии могут пропитывать прилегающие органические предметы, такие как наше украшение из панцирей жуков, текстиль или даже растительные остатки. Таким образом, они могут быть естественным образом "законсервированы". При очень осторожных и точных раскопках эти следы можно задокументировать, а затем дополнительно исследовать под оптическим микроскопом и позже изучить более подробно с помощью сканирующей электронной микроскопии», — сказала ученая.

Точно неизвестно, почему жук был погребен; однако использование жуков в качестве украшений нельзя назвать чем-то необычным. Гуцулы, к примеру, проживавшие на территории современной западной Украины и северной Румынии, делали ожерелья из золотистых и медных бронзовок. В такие бусы собирали до 80 жуков — считалось, что они приносят счастье девушкам, которые их носят. Украшения из жуков были также популярны в Британии в Викторианскую эпоху (1837–1901 годы).

Трудно сказать, служили ли P. viridicollis в могиле 543 той же цели. Возможно, они были частью ожерелья, помещенного в контейнер из березовой коры, или использовались для украшения этого контейнера или фибулы в форме арфы. Скорее всего, украшение было сделано специально для погребения, полагает Халушко.

«Сложно дать точный ответ, — призналась она. — Этнографические параллели показывают, что такие украшения на основе насекомых были крайне непрочными. Учитывая их хрупкую и недолговечную природу, более вероятным кажется, что это конкретное украшение создано специально для погребения, а не было давно используемой личной вещью».

Сами по себе такие находки дают представление о целенаправленном использовании фаунистических материалов, в частности жуков, в символических и декоративных целях этой культурой. Однако из-за недолговечности артефактов археологические свидетельства таких практик обычно чрезвычайно редки.