Найдена планета с потенциально пригодной для жизни атмосферой

Ученые обнаружили потенциально пригодную для жизни планету всего в 40 световых годах от Земли. Она входит в систему TRAPPIST-1.

© NASA

Данные телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что экзопланета TRAPPIST-1e может быть окружена газовой оболочкой, похожей на земную атмосферу. Не исключено, что на ее поверхности присутствует жидкая вода.

Систему TRAPPIST-1 открыли в 2016 году. Она состоит из звезды – красного карлика, вокруг которой вращаются семь планет. Они обладают каменистой структурой, похожей на земную. Некоторые из них находятся в обитаемой зоне – области благоприятных температур, подходящих для наличия жидкой воды на поверхности.

Ученые отметили, что для стабильности жидкой воды также необходима атмосфера. Они провели наблюдения за TRAPPIST-1e и пришли к выводу, что вокруг нее могла сформироваться так называемая вторичная атмосфера. Предположительно, она богата молекулярным азотом с незначительным содержанием углекислого газа и метана.

Интересно, что атмосфера Земли на 78% состоит из молекулярного азота. Если результаты наблюдений подтвердятся, то TRAPPIST-1e может оказаться самой похожей на Землю планетой за пределами Солнечной системы, сообщает Astrophysical Journal Letters.

