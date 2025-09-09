В Госдуме сравнили использование iPhone с изучением иностранных языков

Это личное право граждан.

Государство не собирается их в этом ограничивать, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Кто хочет пользоваться — пользуется. Это их личное право. Мы же не ограничиваем людей в использовании английского языка, французского или немецкого. Кому-то это нужно для личных целей, кому-то для коммерческих. Кто-то просто развивается, по десять языков знает».

Ранее в Apple назвали дату презентации новых устройств. Мероприятие состоится 9 сентября, сообщает пресс-служба компании. Оно начнётся в 20:00 мск.

Ожидается, что будет представлен iPhone 17, размер дисплея которого, согласно данным источников, вырастет до 6,3 дюйма за счёт уменьшенных рамок. Также в списке модели 17 Pro и 17 Pro Max.

Кроме того, эксперты ранее прогнозировали, что Apple представит обновлённую версию часов 11-й серии.