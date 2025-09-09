Новые российские самолеты: почему задерживается старт серийного производства

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме напомнил о необходимости перехода к серийному производству отечественных самолетов и пообещал ускорить этот процесс. Среди наиболее близких к серийному производству самолетов —ближнемагистральный SJ-100, среднемагистральный МС-21 и региональный ИЛ-114-300, передает kp.ru.

Начало серийного производства SJ-100 — 2026 год, пишет издание. Первый полет самолета состоялся в сентябре 2023 года. Он создан по серийным технологиям с российскими системами и двигателем ПД-8. В производстве находятся 24 машины.

Летно-технические характеристики: вместимость — до 103 пассажиров, дальность— 3048 км, двигатель — ПД-8, крейсерская скорость— 830 км/ч.

Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты

Начало серийных поставок МС-21 — 2026 год. Он был готов к серийному производству к 2022 году, но из-за санкций пришлось переделывать половину самолета. Сертификация двигателя ПД-14 идет, сборка серийных МС-21 уже ведется.

Летно-технические характеристики: вместимость — от 163 до 211 пассажиров, дальность — 5100 км, двигатель — ПД-14, крейсерская скорость — 870 км/ч.

Серийные поставки ИЛ-114-300 также начнутся в 2026 году. Речь идет о модернизированной версии с современной начинкой и возможностью эксплуатации в сложных условиях. Летно-технические характеристики: вместимость — до 68 пассажиров, дальность — 1400 км, двигатель — ТВ7-117СТ-01, крейсерская скорость — 450 км/ч.

Как отмечается, все три самолета находятся на стадии сертификационных испытаний, что занимает много времени. Создание нового самолета в нормальных условиях занимает около 10 лет, учитывая необходимость импортозамещения. Программы по импортозамещению для SJ и МС-21 уже идут несколько лет, что является нормальным сроком для авиастроения, добавляют авторы статьи.