Обнаружены скрытые механизмы, предотвращающие обрушение мостов

Ученые из Политехнического университета Валенсии и Университета Виго выяснили, почему стальные мосты способны выдерживать катастрофические воздействия — например, удар или землетрясение — и не рушатся полностью. Работа опубликована в журнале Nature.

Исследователи обнаружили, что при локальном повреждении такие мосты развивают скрытую прочность: их конструкции перераспределяют нагрузку и продолжают функционировать, а иногда даже выдерживают большие усилия, чем в обычных условиях эксплуатации. Этот эффект оказался удивительно похож на поведение паутины: как поврежденная паутина все еще способна удерживать добычу, так и мост остается устойчивым после частичного разрушения.

«Мы показали, что благодаря этим вторичным механизмам мосты могут сохранять несущую способность и не переходить в состояние обрушения после отказа одного из элементов», — пояснил Хосе М. Адам, координатор проекта Pont3.

Полученные результаты помогут в разработке новых требований к прочности и безопасности мостов, а также в создании более эффективных стратегий их мониторинга, оценки состояния и ремонта. Авторы подчеркивают, что задача особенно актуальна на фоне учащающихся экстремальных природных явлений и ускоренного износа инфраструктуры.