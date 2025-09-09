Под Новосибирском обнаружили артефакты X–VIII веков до н.э

В Новосибирской области продолжается изучение памятника Берёзовый остров-1 в Мошковском районе.

Могильник, открытый в 1959 году, изучается уже на протяжении 14 лет. Ранее археологи обнаружили здесь грунтовый могильник эпохи ранней бронзы IV тысячелетия до н.э., могильник поздней бронзы X века до н.э., остатки святилища эпохи раннего железа III – II веков до н.э., курганные захоронения эпохи развитого железа VI – VIII веков н.э.

Самым важным открытием стали захоронения в каменных ящиках, относящиеся к ирменской археологической культуре X – VIII веков до н.э.

Во врем изучения могильника археологи нашли в нем железные удила, стремена, наконечники стрел, топоры, бронзовую фурнитуру пояса (пряжки, бляшки, кольца), костяные накладки на лук.