Эксперты заявили о доминировании Android в России

Эту операционную систему используют 52% жителей крупных городов. На долю iOS приходится 48% клиентов.

Как сообщили изданию «Газета.Ru» в компании 2ГИС Про, больше всего пользователей Android в Воронеже, Омске и Волгограде.

Среди городов-миллионников iPhone чаще всего владеют в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Отмечается, что самая популярная модель смартфона Apple iPhone 11. На втором месте телефон 13-й серии, на третьем — 15 Pro Max.

Среди телефонов на базе Android самый массовый — Xiaomi Redmi Note 13.