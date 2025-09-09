Астрономы объяснили необычную природу межзвездного объекта Оумуамуа

Межзвездный объект Оумуамуа, впервые замеченный астрономами в 2017 году, до сих пор вызывает споры. Новое исследование предполагает: он может быть не кометой, а обломком ледяной экзопланеты, похожей на Плутон, пишет Space.com.

Стив Деш из Университета Аризоны отметил, что все характеристики объекта указывают на его состав из азотного льда, аналогичного тому, что покрывает поверхность Плутона. Эти выводы он недавно представил на конференции в США и ранее опубликовал совместно с Аланом Джексоном в Journal of Geophysical Research: Planets.

В отличие от обычных комет, богатых водяным льдом и углеродом, Оумуамуа содержал почти чистый азот. Его необычная вытянутая форма также отличает его от других межзвездных гостей, посетивших Солнечную систему.

Ученые предполагают, что объект образовался в результате столкновений во время формирования планетарной системы: в этом случае внешние ледяные слои молодых миров могут быть выброшены в космос.

Аналогичные фрагменты, вероятно, покидали и Солнечную систему. Планеты возникают из облака газа и пыли, оставшегося после рождения звезды. Первые несколько миллионов лет проходят в хаосе: растущие миры борются за место вокруг молодой звезды. В Солнечной системе танец планет-гигантов выбрасывал огромное количество материала. Ученые полагают, что ледяные тела в поясе Койпера за орбитой Нептуна сегодня составляют лишь малую часть. По словам Деша, на раннем этапе этого материала могло быть достаточно для образования до 2000 объектов, подобных Плутону, а также 6000 других, более крупных карликовых планет.

В пользу этого говорит химия некоторых комет, например C/2016 R2, богатых азотом, возможно, происходящих из пояса Койпера. Существуют намеки на то, что некоторые объекты, классифицируемые как кометы, на самом деле могут быть фрагментами Плутона.

Особенности движения Оумуамуа также, по мнению автора, подтверждают гипотезу. Его скорость оказалась ниже ожидаемой для межзвездной кометы, что может объясняться происхождением от молодой звезды, двигавшейся медленно относительно окружающих систем. По расчетам, возраст объекта не превышает 2 млрд лет, а возможно — всего 500 млн.

Азотный лед делает такие объекты заметнее, чем водные кометы, но и менее долговечными: к моменту наблюдения Оумуамуа, по оценкам, уже потерял более 90% своей массы. Именно это свойство позволило астрономам зафиксировать его при кратком пролете через Солнечную систему.

Ученые считают, что подобные обломки экзо-Плутонов могут быть весьма распространены во Вселенной. Их открытие поможет лучше понять процессы формирования планет и масштабы выброса материала из молодых систем.