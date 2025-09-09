Получены вещества для нейтрализации автомобильных выхлопов

Ученые в Новосибирске синтезировали катализаторы - соединения для ускорения химической реакции - с низким содержанием драгметаллов для нейтрализации выбросов от дизельных двигателей, используемых в автомобилях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального исследовательского центра (ФИЦ) "Институт катализа СО РАН".

В России автомобили, в том числе на дизельном топливе, выбрасывают в атмосферу порядка 5 млн тонн вредных веществ в год. Системы нейтрализации выбросов для автомобилей изготавливаются на керамических блоках, покрытых оксидом алюминия с нанесенными наночастицами платины и палладия. Но концентрация драгметаллов в этих системах, как правило, начинается с 30 граммов на кубический фут (около 1 грамма на литр катализатора). Это высокий показатель, поэтому в интересах промышленности снижать его.

"Удалось достигнуть высокой активности и устойчивости катализаторов при пониженной концентрации драгоценных металлов. Ученые смогли снизить содержание платины и палладия в катализаторе до 0.17 и 0.17-0.35 граммов на литр, соответственно, при 5-процентном содержании оксида марганца в алюмооксидном покрытии", - рассказали в центре.

В составе выхлопов от дизельного топлива - углеводороды, монооксид углерода (угарный газ), оксид азота, сажа, диоксид серы. После их нейтрализации выходит относительно чистая смесь из воды, небольшого количества углекислого газа и молекулярного азота. Увеличить активность работы платины в составе катализатора ученым удалось за счет добавления оксида марганца.

"В результате синергетического эффекта можно снизить содержание платины в 1,5 раза (с 1 до 0.7 г/л), и еще больше при замещении платины палладием. При 180 градусах платино-палладиевый катализатор обеспечивает уже 50% превращения углеводородов (пропана/пропена) и 90% превращения монооксида углерода - то есть начинает окислять еще до достижения оптимального рабочего режима дизельного двигателя. Промышленный катализатор в этих же условиях начнет работать только при температуре порядка 250 градусов", - цитирует пресс-служба сотрудника Института катализа Светлану Яшник.

Эффективность созданных в ИК СО РАН катализаторов была подтверждена совместными испытаниями с промышленным предприятием. В планах ученых - продолжить исследовать системы, варьируя содержание активных и модифицирующих компонентов и физико-химические характеристики.