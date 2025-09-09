Популярный лаунчер для Android закрыли спустя 13 лет разработки

Легендарный Nova Launcher закрыли спустя 13 лет разработки
Nova Launcher, один из самых популярных лаунчеров для Android, официально закрыт спустя 13 лет разработки. Создатель проекта Кевин Барри объявил об уходе из компании Branch, которая купила Nova в 2022 году. Он также подтвердил, что больше не работает над приложением.
Барри сообщил, что был единственным разработчиком последние полтора года. Он готовил Nova к публикации в формате open-source, однако руководство Branch неожиданно остановило этот процесс. В результате лаунчер остался без поддержки и перспектив развития.
Nova Launcher вышел в 2012 году и быстро стал культовым инструментом кастомизации Android. Он позволял гибко настраивать рабочие столы, жесты и меню приложений, предлагая то, чего не давали стоковые оболочки.
Для многих пользователей Nova стала «легендой», формирующей их опыт работы со смартфонами. Последнее стабильное обновление вышло в мае 2024-го.
Приложение пока работает и доступно для скачивания, но без активной разработки оно постепенно утратит актуальность.