Раскрыты планы Samsung по выпуску ноутбуков на базе Intel Panther Lake

В сети появились документы, подтверждающие планы Samsung по выпуску ноутбуков на базе новых процессоров Intel Panther Lake.

Согласно утечке, Intel еще в мае начала поставлять инженерные образцы чипов для тестирования в подразделение Samsung, занимающееся разработкой ноутбуков Galaxy.

Хотя сама компания пока не анонсировала устройства, Acer уже успела показать модель Swift 16 AI с Panther Lake на выставке IFA 2025.

Теперь очевидно, что и Samsung готовится к переходу на новое поколение CPU — вероятно, первые ноутбуки Galaxy с Panther Lake выйдут к концу 2025 года или в начале 2026-го.

Пока неизвестно, какие именно чипы будут использоваться — энергоэффективные Panther Lake-U с TDP 15 Вт и конфигурацией до 8 ядер и 4 графических блоков Xe3, или более мощные Panther Lake-H с 16 ядрами и 12 GPU-ядрами при TDP 25–45 Вт.

Если информация подтвердится, ноутбуки Samsung станут одними из первых на рынке с новыми процессорами Intel, которые должны заменить текущее поколение Arrow Lake.