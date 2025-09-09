Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

Hовые флагманы Xiaomi получат дополнительный экран. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Лента.ру

Журналисты медиа обнаружили изображения предполагаемого Xiaomi 16 Pro Max в сети. В том числе фотографиями в X поделился инсайдер Ишан Агарвал. Судя по снимкам, аппарат будет иметь горизонтальный выступ под основную камеру — причем объективы расположат слева, а справа будет находиться экран.

Авторы GSMArena напомнили, что второй дисплей часто встречался в Android-смартфонах еще несколько лет назад.

«Возможно, Xiaomi возрождает один из своих самых узнаваемых элементов дизайна своего времени», — подчеркнули специалисты.

Специалисты отметили, что второй экран обычно применялся для отображения уведомлений и использовался для селфи на основную камеру.

Также авторы обратили внимание, что горизонтально ориентированную камеру, судя по слухам, должны получить Apple iPhone 17 Pro и Samsung Galaxy S26. Скорее всего, новые смартфоны Xiaomi — 16, 16 Pro и 16 Pro Max — выйдут до конца осени 2025 года.

В начале сентября журналисты издания Xiaomitime выяснили, что компания Xiaomi будет использовать технологии звука Nokia в своих новых смартфонах. Технология будет интегрирована на уровне и железа, и операционной системы (ОС) HyperOS 3.