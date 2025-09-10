Почему космонавты редко болеют ОРВИ

Олег Кононенко — о том, какие меры принимаются для поддержания здоровья членов отряда космонавтов Роскосмоса

© Роскосмос / Олег Кононенко

В России наблюдается сезонный всплеск заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе зафиксировали свыше 425 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, а также более 11 тыс. эпизодов COVID‑19.

Космонавтика — одна из профессий, где цена неожиданного больничного слишком высока.

Космонавты тоже люди

Как и все люди, космонавты подвержены инфекционным заболеваниям. Но существующая система отбора и подготовки космонавтов "выдает" идеально здоровых людей с отличными физиологическими показателями по всем параметрам, включая иммунитет. Это — основа эпидемиологического благополучия в отряде, где ежегодная инфекционная заболеваемость представлена легкими формами спорадических, единичных, случаев ОРВИ. Тем не менее, учитывая очень высокую цену трудопотерь от возможных инфекционных заболеваний космонавта, все профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме.

Конечно, поддержанию здоровья в отряде способствуют специфические условия профессиональной деятельности космонавтов: системный медицинский контроль за состоянием здоровья, медицинское сопровождение тренировок, индивидуализация занятий, ограниченное число проверенного инструкторско-преподавательского состава, закрытые для посещений рабочие места, территории ЦПК и Звездного городка. Свой позитивный вклад вносят и некоторые элементы подготовки: регулярные интенсивные занятия спортом, в том числе на открытом воздухе, плавание, оздоравливающие банные процедуры и массаж.

Особые меры принимались в период пандемии COVID‑19. Инструкторско-преподавательский состав, непосредственно работающий с экипажами, прошел обязательную вакцинацию. На занятиях соблюдался масочный режим и социальная дистанция, аудитории и тренажеры подвергались ежедневной санитарной обработке. Теоретические занятия максимально проводились в дистанционном режиме. Разбор полета с экипажем, вернувшимся с Международной космической станции (МКС), проводился в комнате со стеклянной перегородкой.

Предстартовые ограничения

При этом особый уровень противоэпидемической готовности всегда вводится для экипажей кораблей перед стартом в период эпидемического неблагополучия. Ограничительный обсервационный режим, предпринимаемый за 21 день до старта, дополняется специальными противоэпидемическими мероприятиями. В их числе сокращение всех контактов до служебно необходимых, размещение и проживание в профилактории, ежедневный утренний медицинский осмотр как самих членов экипажа, так и всех специалистов, которые работают с ними, масочный режим, питание в летно-космической столовой в отдельном зале.

Проводимые за 14 дней до пуска предстартовые мероприятия на космодроме, кроме "штатных" обсервационно-ограничительных, также ужесточаются и дополняются. К примеру, посторонним лицам полностью запрещается посещать объекты, где размещаются и работают экипажи. В свою очередь, космонавтам и оперативной группе ЦПК воспрещается свободный выход за пределы обсерватора.

Ужесточаются также порядок и правила проведения утреннего медицинского осмотра для экипажей, оперативной группы и персонала. Все занятия и тренировки проводятся в индивидуальном режиме, соблюдается масочный режим. Вводится максимальное ограничение на число присутствующих специалистов. Кроме того, устраняются вплоть до полного запрета любые массовые мероприятия в рамках администрирования и психологической поддержки экипажа.

Берите пример с космонавтов

Сложившаяся ныне система противоэпидемической защиты космонавтов на всех этапах их подготовки, включая наиболее ответственные стадии выполнения предстартовых работ, успешно справляется с предупреждением инфекционных заболеваний, даже в период массовых волн среди населения. Главное условие достижения этого — обязательное и точное выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Перефразируя выражение "летные правила написаны кровью", можно сказать, что санитарно-эпидемиологические правила написаны здоровьем заболевших, огромными трудопотерями и значительным ущербом для экономики страны.