Ученый проплыл в океане более 40 км на лодке из грибов

В США миколог и художник Сэм Шумейкер проплыл в океане около 42 километров на лодке, которая была сделана из грибов.

По данным The Guardian, ученый залил органическую смесь с мицелием в форму старого каяка. Грибница разрослась за 1,5 месяца и заполнила контуры корпуса. Еще три месяца американец потратил на сушку изделия. Вес получившейся лодки из грибов составил 48 килограммов.

Шумейкер плыл на таком каяке в океане 12 часов. За это время испытал морскую болезнь и столкнулся с 15-метровым китом. Миколог выразил надежду, что его проект вызовет интерес к возможностям грибов как экологичной замене пластику. Однако пока выращенная лодка по своим характеристикам уступает обычным аналогам.

