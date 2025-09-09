NVIDIA увеличила заказ памяти GDDR7 у Samsung

NVIDIA увеличила заказ памяти GDDR7 у южнокорейского производителя Samsung, сообщают корейские СМИ. Общая стоимость заказа оценивается примерно в 144 миллиона долларов. Повышенный спрос на память связан с выпуском новых графических процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), предназначенных для китайского рынка.

Ранее NVIDIA не получила дохода от продаж своих моделей H20 в Китае из-за действующих ограничений на экспорт. В этой связи компания разрабатывает новые ИИ-чипы серии Blackwell B40, которые будут использовать GDDR7-память вместо HBM. Последняя подлежит строгим экспортным ограничениям, что затрудняет её поставки в Китай.

Предполагается, что увеличение заказа памяти связано с готовностью NVIDIA продавать новые чипы в больших объёмах на азиатском рынке. Южнокорейский источник отмечает, что заказ потребует от Samsung расширения производства современных модулей памяти.