Россияне пожаловались на сбои в мессенджере Telegram

Россияне жалуются на сбои в работе Telegram — за час зафиксировано более 1,2 тысячи обращений. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с интернет-сервисами.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Московской и Волгоградской областей.

Около половины пользователей отмечают неполадки в мобильном приложении, почти треть — сбои с уведомлениями. Также поступают сообщения о проблемах при использовании мессенджера через браузер.