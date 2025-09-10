Ученые рассказали, как длина пальцев влияет на склонность к алкоголизму

Ученые выяснили, что длина безымянного пальца может указывать на склонность к алкоголизму.

Открытие сделали специалисты из Суонсийского университета и Медицинского университета польского города Лодзь.

Как говорится в материале, опубликованном в American Journal of Human Biology (AJHB), ученые изучили данные 258 добровольцев.

Оказалось, чем длиннее указательный палец добровольца, тем большую склонность к алкоголизму он проявляет. При этом у мужчин эта связь была выражена сильнее.

Авторы предположили, что подобная тенденция объясняется влиянием повышенного уровня тестостерона, наблюдаемого у мужчин, на склонность к алкоголизму.

Ранее стало известно, что в России вдвое увеличилось число пьющих детей.