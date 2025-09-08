Дипфейк и ожившая хроника: Как ИИ расширяет возможности кинематографистов

Современные технологии позволяют оживить архивный фон в кино и даже заменить липсинг артиста, рассказала НСН Наталия Клибанова.

Технологии, применяемые в кино, совершенствуются каждый месяц, позволяя авторам фильмов заменять артистов дипфейком, внедрять персонажа в кадры документальной хроники и даже менять артикуляцию героя в постпродакшне, отметила в беседе с НСН главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова. Среди ее проектов - фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», сериал «Казанова» и многие другие работы.

Ранее народный артист РФ Сергей Безруков заявил ТАСС, что из-за современных средств 3D-сканирования и создания фотореалистичных копий - цифровых аватаров технология хромакея уходит в прошлое. Клибанова же уточнила, что применение той или иной технологии зависит от конкретных задач и бюджета проекта.

«"Зеленку" используют до сих пор и часто. В этом случае фоны дорисовываются на постпродакшне. Сейчас все больше снимают на CD-экранах с искусственным интеллектом. В этом случае во время съемок происходит совмещение изображения с экранов и того, что разыгрывается перед экранами в реальном времени. К сожалению, то, что нарисовано искусственным интеллектом и используется во время съемок, уже невозможно изменить на постпродакшне. Если что-то не так снято, угол камеры не совпал, переделать это будет невозможно. У каждой технологии есть плюсы и минусы, в том числе по стоимости и по скорости реализации. Универсального ответа нет, на каждом проекте выбирают технологию в зависимости от бюджета и сложности реализации», - сообщила она.

Собеседница НСН также отметила, что активно применяют в кино сегодня и технологию дипфейка.

«Снимается один артист, а затем на его лицо накладывается нужный дипфейк. Например, того же человека, но на 20 лет моложе, или умершего артиста при получении разрешения на его изображение. Некоторые актеры уже сейчас подписывают договоры на использование их цифровых образов, потому что у них, например, большая занятость», - пояснила Клибанова.

По ее словам, современные технологии заметно расширяют возможности кинематографистов.

«Нам в фильме "Мастер и Маргарита" нужно было делать липсинг Воланду, поскольку на съемках он говорил на немецком, потом его переозвучивали на русский, нужно было поменять артикуляцию. Это делают с помощью ИИ. Некоторые вещи уже невозможно снять, можно лишь использовать из архива. Например, мы снимаем ретро-историю, у нас есть фотография 60-го года с людьми, машинами, зданиями, которых уже нет. С помощью ИИ можно оживить картинку, с помощью другого приложения дотянуть качество изображения до нужного качества. Делается такой заявочный план очень быстро. Иногда мы вписываем наших героев в архивные съемки. На "Казанове" мы это делали. У нас был 80-й год в кадре, мы брали архивную видеосъемку Москвы и туда вставляли героя, который существовал внутри архивной съемки. Нюансов много, технологии меняются буквально каждый месяц», - заявила она.

