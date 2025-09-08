"Радиостанция Судного дня" передала второе сообщение за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир второй раз за день и передала новое сообщение. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Ранее в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС «Радиостанция Судного дня» передала кодовое слово «Дымоскальп».

Ближе к вечеру в эфире радиостанции прозвучало еще одно кодовое слова. На этот раз им стал «Отель».

УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее также иногда называют «Жужжалкой».