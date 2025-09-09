Tecno показала новый флагманский ноутбук и супертонкие смартфоны

На выставке IFA 2025 в Берлине компания TECNO показала сразу несколько новинок и заявила о планах по развитию экосистемы умных устройств. Помимо смартфонов, бренд продемонстрировал ноутбуки, планшеты и носимую электронику. За ряд технологий компания получила три награды выставки.

© Tecno

Главным анонсом стала серия ультратонких смартфонов TECNO Slim. В нее вошли две модели — SPARK Slim толщиной 5,93 мм и POVA Slim 5G толщиной 5,95 мм. Оба устройства получили аккумуляторы емкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также заявлена защита корпуса от пыли и брызг по стандарту IP64. Экран выполнен на базе AMOLED-матрицы с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 нит.

Еще одной особенностью смартфонов стала задняя панель с подсветкой, которая реагирует на звонки и уведомления. Для достижения рекордной толщины производитель использовал особую компоновку деталей и новые материалы.

Кроме смартфонов TECNO показала ноутбук MEGABOOK S14. Его вес составляет 899 граммов, что делает модель одной из самых легких среди 14-дюймовых устройств. Ноутбук выпускается в версиях с процессорами Snapdragon X Elite и Intel Core Ultra 9. В нем установлена языковая модель, работающая локально под Windows, которая поддерживает офлайн-функции искусственного интеллекта (ИИ).

© Tecno

Еще одна новинка — планшет MEGAPAD Pro. Он получил 12-дюймовый 2K-экран, автономность до 8 часов и голосового помощника Ella. Встроенные ИИ-функции позволяют сканировать документы, переводить тексты и работать с изображениями.

© Tecno

Также была представлена серия умных очков AI Glasses. В базовой версии они оснащены камерой на 50 мегапикселей, а в версии Pro дополнительно установлен AR-дисплей. Очки поддерживают перевод речи более чем на 100 языков.

Линейку экосистемы дополнили беспроводные наушники TRUE 2 AI, смарт-часы Watch GT AI и ноутбуки MEGABOOK K.