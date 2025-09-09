Найден «кошелек» солдата-наемника времен Александра Македонского

Исследователи из Мичиганского университета опубликовали описание золотых монет, найденных в древнем городе Нотион на территории современной Турции. Этот клад, относящийся к V веку до н. э., проливает новый свет на историю греко-персидских войн времён Александра Македонского, сообщает Popular Mechanics.

Монеты были спрятаны в небольшом глиняном сосуде и оказались персидскими дариками - высокопробными золотыми монетами, впервые выпущенными царём Дарием I. Их вес достигал 8,4 грамма, а содержание примесей не превышало 3%. Дарики стали основой денежной системы Ахеменидов и продолжали чеканиться вплоть до правления Александра Македонского.

На экземплярах сохранились изображения коленопреклоненных лучников - традиционный символ персидских монет. По анализу, клад был отчеканен в Сардах, крупном административном центре Персидской державы, расположенном в 90 километрах от Нотиона.

Археологи предполагают, что монеты принадлежали наемнику, который закопал их перед сражением, но так и не смог вернуться. Известно, что один дарик соответствовал месячному жалованью воина. Таким образом, сокровище может быть прямым доказательством практики оплаты наемников золотом.

История Нотиона подчёркивает контекст находки. Город переходил из рук в руки: в VI веке до н. э. вошел в состав Персидской державы, позже был отвоёван греками, а затем снова оказался под властью персов, пока его не захватил Александр Македонский. В этих конфликтах армии наемников играли ключевую роль, и именно дарики, вероятно, служили их основным жалованием.