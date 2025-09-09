Названы российские цены всех моделей iPhone 17

Во вторник, 9 сентября, состоится презентация новой линейки iPhone. В России эти устройства будут доступны исключительно через каналы параллельного импорта и так называемые «серые» поставки, что исключает наличие официальных российских цен. Тем не менее, опираясь на опыт трех предыдущих стартов продаж, эксперты уже сейчас выдвигают гипотезы на этот счет. Так, например, по мнению главного редактора сайта iPhones.ru Никиты Горяинова, в первые дни начала продаж в России базовый iPhone 17 будет стоить до 120 тыс. руб.

© Газета.Ru

Формирование розничной стоимости iPhone в России обусловлено множеством факторов. Основу составляет американская цена в долларах, к которой добавляются затраты на логистику и страхование, наценки поставщиков и розничных продавцов, НДС, а также комиссии за конвертацию валют. В первые недели продаж значительное влияние оказывает дисбаланс между высоким спросом и ограниченным предложением. Отдельное и весьма существенное воздействие оказывает курс валют: любое укрепление доллара оперативно отражается на ценниках товаров. Стоит отметить, что сегодня доллар демонстрирует тенденцию к росту.

В первые дни продаж ожидается, что базовая модель iPhone 17 будет доступна по цене до 120 тысяч рублей. Модели iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro могут достигать 140 тысяч рублей. Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max, по предварительным оценкам, стартует от 160 тысяч рублей. К этим суммам в первые несколько дней стоит добавить еще как минимум 30% наценки, обусловленной ажиотажным спросом.

Исторически сложилось, что именно к этому сроку стоимость новых iPhone стабилизируется. Надбавка за дефицит исчезает, логистические процессы становятся более предсказуемыми, а конкуренция между поставщиками приводит к коррекции цен. В этот период базовая модель iPhone 17 может опуститься до отметки в 80 тысяч рублей. Цена iPhone 17 Air, вероятно, стабилизируется около 120 тысяч рублей. Для iPhone 17 Pro ожидается снижение до 110 тысяч рублей, а iPhone 17 Pro Max может подешеветь до 140 тысяч.