Ученые обнаружили космическую пыль из отдаленной галактики
Группа астрономов под руководством профессора астрономии Мэрилендского университета Сильвен Вейлье обнаружила космическую пыль родом из отдаленной галактики Макани. Об этом сообщает Space.com.
Находка была обнаружена с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Как считают ученые, исследование этой пыли позволит достичь большего понимания того, как растут и развиваются галактики.
Галактика Макани — небольшое, но массивное космическое образование, в которой относительно недавно произошло несколько вспышек звездообразования. В результате получились крайне мощные галактические ветры, выбрасывающие газ и пыль на расстояние до 326 200 световых лет.
Как выяснили ученые, значительная часть такой пыли сохранилась достаточно долго, чтобы достичь центра масс галактики — обычно космические условия уничтожают частицы на таком расстоянии.
«Он не должен выжить. Если пыль соприкоснется с газом (в космическом пространстве — прим. ред.) при температуре 10 000 градусов, она испарится», — объяснил Вейлье.
В данный момент исследователи считают, что пыль могла сохраниться из-за защитной оболочки из более холодного газа. Такой механизм выживания называют «смешиванием облаков и ветра».
