Обнаружена 2300-летняя монета с портретом египетской царицы

Археологи в Иерусалиме обнаружили редкую золотую монету с изображением древнеегипетской царицы Береники II. По оценке Управления древностей Израиля, монета датируется временем правления ее мужа, Птолемея III, и, вероятно, отчеканена в Александрии около 2270 лет назад.

© Naukatv.ru

Династия была основана полководцем Александра Македонского Птолемеем I Сотером в начале. эллинистического периода Египта (примерно 323–30 гг. до н.э.). Обнаруженную монету могли привезти в Иерусалим солдаты, возвращавшиеся с Третьей сирийской войны (246–241 гг. до н.э.) между Птолемеевским Египтом и империей Сирии Селевкидов.

«Это великолепная монета. За последние сто лет было найдено всего 17 подобных монет. Нынешняя — первая, обнаруженная вне Египта и найденная при организованных раскопках», — сказал Роберт Кул, руководитель отдела нумизматических исследований Управления древностей Израиля.

Монету извлекли на археологическом памятнике Город Давида в Восточном Иерусалиме — месте, считающемся древним ядром города. Ривка Ланглер, которая два года ведёт раскопки на участке, называемом стоянкой Гивати, заметила монету, просеивая грунт.

С одной стороны монеты — портрет царицы Береники II в диадеме, с покрывалом и ожерельем. На обороте изображены рог изобилия и две звезды, а также древнегреческая надпись «Basileisses» — «царицы». Хотя Береника была супругой Птолемея III (правил в 246–221 гг. до н.э.), надпись позволяет предполагать, что она могла выступать и как самостоятельная правительница.

«Она была царицей области, называвшейся Киренаика (сегодня восточная Ливия). После ее брака с Птолемеем III эта территория стала частью большого, богатого эллинистического государства. Когда муж ушел в сирийский поход, Береника фактически исполняла регентские функции в Египте», — пояснил Кул.

Хотя разные царицы династии Птолемеев иногда появлялись на монетах (самым известным примером является Клеопатра VII), новая находка примечательна тем, что относится к числу самых ранних подобных изображений и указывает на значительную политическую роль Береники II.Пока остается неизвестным, как монета оказалась в Иерусалиме. Тем не менее ее нахождение свидетельствует о том, что древний город вскоре после разрушения Первого Храма в 586/587 гг. до н.э. начал восстанавливаться.

«До настоящего времени господствовала точка зрения, что после осады Иерусалим стал небольшим, мало значимым и бедным городком. Однако Иерусалим, по-видимому, начал возрождаться уже в персидский период (586–333 гг. до н.э.) и усилиться при птолемеях», — сказал Йифтах Шалев, археолог и соруководитель раскопок.

Юваль Гадот, профессор археологии Тель‑Авивского университета и руководитель раскопок, отметил, что элита Иерусалима, вероятно, поддерживала контакты с правящими кругами Египта.