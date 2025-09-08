Стало известно, какими были первые звезды
Не все первые звезды могли иметь большие размеры, как считалось ранее. Об этом сообщает The Conversation со ссылкой на исследования.
Первые звезды состояли из чистого водорода и гелия и были в сотни и тысячи раз больше массы Солнца и в миллионы раз ярче его. Их жизнь закончилась мощными взрывами, называемыми сверхновыми. Несмотря на короткий срок, первые звезды образовали новые химические элементы, которые обогатили Вселенную и позволили следующим поколениям звезд сформировать первые планеты.
Именно так думали ученые до сих пор, но два исследования, опубликованные в первой половине 2025 года, утверждают, что коллапсирующие газовые облака в ранней Вселенной также могли приводить к образованию звезд с меньшей массой.
«В одной работе используется новое астрофизическое компьютерное моделирование, которое воссоздает турбулентность внутри облака, вызывающую фрагментацию на более мелкие скопления, образующие звезды. Другое исследование — независимый лабораторный эксперимент — демонстрирует, как молекулярный водород — молекула, необходимая для звездообразования — могла образоваться раньше и в больших количествах», — говорится в тексте.
Таким образом можно полагать, что химические процессы в первые 50-100 миллионов лет после Большого взрыва были более активными, чем до сих пор считалось. Кроме того данное открытие свидетельствует о том, что второе поколение звезд — самые старые звезды, наблюдаемые в настоящее время — вероятно, сформировались раньше, чем предполагали астрономы.