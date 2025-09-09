Ученые узнали, откуда происходили строители пирамид

Ученые секвенировали геном мужчины, жившего в Древнем Египте около 4500 лет назад. Это редчайший случай: в жарком климате региона древняя ДНК почти никогда не сохраняется.

Останки были обнаружены в необычном погребении - мужчину поместили в керамический сосуд, установленный в каменной усыпальнице. Именно уникальные условия захоронения позволили сохранить генетический материал. При анализе исследователи выяснили, что около 4-5% ДНК принадлежало самому человеку, остальное - микроорганизмам, заселившим останки после смерти.

В Институте Фрэнсиса Крика специалисты создали около восьми миллиардов последовательностей и полностью расшифровали геном египтянина. Сравнение показало: 80% генов совпадают с более ранними североафриканскими популяциями, а оставшиеся 20% ближе к неолитическим жителям Месопотамии.

Эти данные подтвердили давние археологические свидетельства о тесных связях Египта и Месопотамии и дали наиболее полное на сегодня представление о происхождении древних египтян. Исследование также показало, что генетическая основа египетского населения формировалась из сочетания местных и ближневосточных корней.