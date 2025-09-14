Существуют ли альфа-самцы в реальности?

Концепт альфа-самца впервые использовали в 1970-м, чтобы объяснить организацию волчьей стаи. Но с тех пор даже сам автор теории разочаровался в ней, и регулярно появляются новые исследования, которые подвергают ее сомнению. Так существуют ли альфа-самцы на самом деле? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Поведенческая биология считает, что да, концепт вполне реален и релевантен. Но, возможно, немного не в том виде, в котором мы привыкли о нем думать.

Большинство стадных и стайных животных, обитающих в группах, подчиняются внутренней социальной иерархии. Место каждой особи в этой иерархии определяет доступ к различным ресурсам, таким как еда, партнеры для спаривания или территория. Таким образом, социальный порядок помогает группе решать споры и иногда полностью избегать конфликтов.

Под термином «альфа» в данном случае подразумевается животное, которое в определенный момент времени находится на вершине иерархической пирамиды. Причем структура и сложность этой пирамиды может кардинально различаться от вида к виду. Например, у куриц очень прямолинейная иерархия: стадом правит одна самка, а у других есть четко очерченные роли. У голых землекопов есть одна доминирующая пара — альфа-самец и альфа-самка, которые размножаются и контролируют колонию, пока остальные члены группы равноправны.

Однако среди социальных животных со сложной структурой мозга паттерны социальных отношений могут быть более комплексными и менее прямыми. Так, среди приматов распространены менее жесткие иерархические цепочки, охватывающие разные аспекты жизни. Доминирование не всегда связано с грубой силой — у него есть и другие аспекты. Например, идея лидерства: права выбирать, куда направляется группа и будет ли она сражаться с другой.

К тому же, стоит помнить, что позиции внутри группы не перманентны. Альфа-статус — что-то вроде временной работы, нежели перманентной характеристики какой-либо особи. У большинства видов позиции и ранги могут меняться часто, особенно в группах, где позиция альфы приносит привилегии.

Точно так же и у людей. «Альфа-самец» человека может доминировать в социальных ситуациях, но не факт, что он способен победить в кулачной драке, и совсем не факт, что его выберут лидером другие. У каждого человека своя роль в обществе, и, при достаточно близком рассмотрении, подобная гибкость наблюдается и среди различных видов животных.

Что же получается с концепцией альфа-самца? Некоторые группы социальных животных действительно находятся под контролем одного самца. Иногда ученые могут даже распознать психологические изменения, которые ассоциируются с подъемом по иерархической лестнице. Например, у альфа-самцов мышей увеличиваются яички, и животные начинают вырабатывать больше тестостерона, метя окружающую территорию. Но термин «альфа-самец» слишком примитивен. Он игнорирует нюансы социального поведения и структуры внутри более интеллектуальных видов.