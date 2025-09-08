NASA начинает вторую фазу развития коммерческих космических станций

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) начинает вторую фазу своей стратегии по развитию коммерческих космических станций.

Согласно сообщению на официальном сайте управления, NASA предлагает компаниям из США внести свои предложения по возможным моделям сотрудничества для замены Международной космической станции (МКС). Как рассказал временный администратор NASA Шон Даффи, управление ставит своей целью обеспечить непрерывность пилотируемых миссий на орбите, а также снизить бюджетные риски.

При этом, NASA хочет уйти от роли оператора к заказчику — вместо проведения собственных запусков и исследований, управление хочет закупать услуги и доступ к коммерческим станциям, которые будут находиться под контролем частных компаний.

На второй фазе этой стратегии NASA планирует демонстрацию частных платформ, на которых как минимум раз в месяц будут проходить космические миссии с четырьмя астронавтами. Ключевые критерии отбора для таких платформ — безопасность, экономическая эффективность и соответствие национальным интересам. Предполагается, что из всех заинтересованных компаний NASA выберет несколько потенциальных партнеров.

Впрочем, NASA не планирует полностью останавливать собственные миссии — управление хочет перейти от работы с коммерческими станциями к исследованию дальнего космоса.

Ранее марсоход прислал фото «марсианской черепахи».