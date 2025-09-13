Как наука объясняет существование вселенной

Почему вселенная существует? Есть ли у этого какое-то научное объяснение или обоснование? На самом деле, это не такой экзистенциальный вопрос, как можно подумать. Портал livescience.com рассказал, почему.

© Unsplash

Ответ кроется в противоположностях. Ученые выяснили, что вселенная состоит, потому что она зародилась из-за небольшого дисбаланса между материей и антиматерией. Частицы материи (электронов, протонов и нейтронов в атомах) отличаются от частиц антиматерии, которые несут противоположный электрический заряд, но во многом похожи.

Материя и антиматерия не дружат. При столкновении эти частицы уничтожают друг друга, генерируя мощную вспышку гамма-излучения. Но, к счастью, сегодня антиматерия очень редка. Хотя она сыграла фундаментальную роль в формировании вселенной, вопрос, почему теперь ее так мало — одна из величайших загадок космологии.

Антиматерию почти 100 лет назад предсказал английский физик Поль Дирак, чья работа стала прорывной в сфере квантовой механики, а в 1930-х ее подтвердили экспериментальным путем. Сегодня ученые могут создавать антиматерию в коллайдерах частиц, таких как знаменитый БАК.

Однако Дирак предсказывал, что во вселенной должны существовать равные объемы материи и антиматерии. Поэтому тот факт, что материи гораздо больше, чем антиматерии, представляет большую научную проблему.

По мнению специалистов, изначально во вселенной действительно мог существовать баланс 50/50, но вскоре после этого материя захватила доминирующее положение. Для того, чтобы это могло произойти, в поведении двух типов частиц должна возникнуть небольшая асимметрия. Но ученые не могут предсказать, понять или объяснить эту разницу.

Дирак утверждал, что сами термины «материя» и «антиматерия» произвольны. Первый отсылает к обычным частицам, а второй — к античастицам, но все могло быть и наоборот. Если бы они не были почти полностью уничтожены, частицы антиматерии теоретически могли бы сформировать вселенную анти-атомов и анти-молекул. Но тот тип частиц, что «победил» в столкновении, назвали материей, а его противоположность — антиматерией.

На сегодняшний день ученые наблюдают за следами разложения антиматерии и гравитационными волнами, чтобы понять, из-за чего же сложился огромный дисбаланс материи-антиматерии. По прикидкам физиков, изначально частиц могло быть в миллиарды миллиардов больше, пока они не уничтожили друг друга в первые доли секунды после Большого взрыва.