Впервые создан кристалл времени - "живая материя", движущаяся сама по себе

Физики из Университета Колорадо в Боулдере впервые создали так называемый кристалл времени, различимый даже невооружённым глазом. Для эксперимента использовались жидкие кристаллы - те же материалы, что применяются в дисплеях мобильных устройств.

Кристаллы времени - это особое состояние материи, при котором частицы находятся в непрерывном движении и при этом следуют повторяющимся во времени закономерностям, наподобие стрелок часов. Ранее такие структуры создавались в лабораториях, но наблюдать их напрямую было невозможно. Новый же эксперимент позволил зафиксировать их поведение под микроскопом, а в определённых условиях - увидеть без всяких приборов.

Команда Ханьцина Чжао разработала специальные стеклянные ячейки, которые заполнила жидкими кристаллами из стержневидных молекул. Эти молекулы ведут себя сразу и как твёрдое тело, и как жидкость. Под воздействием света они начинают двигаться, выстраиваясь в ритмичные структуры, сохраняющиеся длительное время.

Учёные отмечают, что при определённом сжатии молекулы образуют плотные группы с искривлениями. Эти структуры не только движутся, но и проявляют свойства, сходные с атомами, вступая во взаимодействие друг с другом. Таким образом, исследователям удалось создать первый в своём роде видимый "кристалл времени" - материал, который открывает новые горизонты в изучении экзотических состояний материи.