Учёные открыли истинную температуру вспышек на Солнце

Новаторское исследование заставило астрономов пересмотреть многолетние представления о физике Солнца, демонстрируя, что температура солнечных вспышек может достигать невероятных 99 миллионов градуса Цельсия, что более чем в шесть раз превышает предыдущие оценки.

Сообщается, что солнечные вспышки, представляющие собой интенсивные выбросы электромагнитного излучения в атмосфере Солнца, могут быть намного более жаркими, чем считалось ранее. Учёные, пересчитавшие их температуру с использованием современных данных и новых моделей, пришли к выводу, что эти явления могут быть более чем в шесть раз горячее, чем полагали физики.

Ранее измерения температуры солнечных вспышек базировались на показателях электронов, в расчёте на то, что ионы должны иметь схожую с ними температуру. Однако новое компьютерное моделирование показало, что между температурами этих частиц могут существовать значительные различия, способные сохраняться на протяжении нескольких минут. Фактическая температура вспышек может достигать ошеломляющих 99 миллионов градусов Цельсия.

Согласно заявлению исследователей, эта работа предлагает настоящий «сдвиг парадигмы» в понимании спектральных линий вспышек. С 1970-х годов исследователи бились над загадкой, почему эти тёмные или яркие линии в спектре оказываются шире, чем ожидалось. Одна из гипотез предполагала, что их причиной являются турбулентные движения, но что именно вызывало эту турбулентность, оставалось необъяснимым. Как отмечает физик Александр Рассел, новая температура ионов отлично согласуется с шириной спектральных линий, потенциально разрешая астрофизическую загадку, не дававшую покоя учёным почти полвека.

Физик Джеймс Дрейк пояснил, что, хотя ученые и измерили во многих деталях процессы, происходящие с электронами, они упускали нечто крайне важное.

«Полученные выводы имеют и важное практическое значение для таких объектов, как спутники и другие космические аппараты. В то время как магнитное поле и атмосфера Земли надёжно защищают людей и животных от воздействия солнечных вспышек, их излучение может напрямую воздействовать на спутники, представляя серьёзную опасность для астронавтов в открытом космосе. Эти события также способны нарушать различные системы связи, поэтому понимание их истинной интенсивности критически важно для разработки более совершенного и защищённого оборудования в будущем», — подчеркивает специалист.

Учёные уже работают над следующими шагами, и в настоящее время команда активно разрабатывает модели, чтобы понять полное воздействие более горячих ионов на природу солнечных вспышек.