В Турции обнаружен огромный склад продовольствия возрастом 2600 лет

Раскопки на территории руин в крепости Кевенли (в 5,5 км от центра города Ван) выявили крупнейшее древнее хранилище. Археологи обнаружили 76 огромных питосов (греческое название большого сосуда для хранения), каждый из которых был аккуратно отмечен клинописными надписями. Это предоставляет редкую возможность понять, как жители государства Урарту хранили и учитывали сельскохозяйственные продукты, такие как масло, зерно и напитки, сообщает Аrkeonews.

Питосы использовались в период урартской цивилизации (IX–VII века до нашей эры) для хранения масла, зерна и напитков. Эксперты полагают, что недавно обнаруженная коллекция представляет собой крупнейший складской комплекс.

Профессор Рифат Куванч из Университета Ыгдыра, возглавляющий научную группу, пояснил: «Хотя замок Кевенли — это небольшая крепость, обнаружение 76 питосов показывает нам, что его хранилищная емкость была намного больше, чем ожидалось. Это говорит о том, что замок играл жизненно важную роль как центр хранения и распределения сельскохозяйственных продуктов».

Питосы были симметрично расположены и снабжены клинописными знаками. Эти надписи предоставляют важную информацию о объеме и типах товаров, демонстрируя передовые методы учета. Также ведутся археоботанические исследования: в некоторых сосудах обнаружены следы семян, и планируется провести анализ древней ДНК, чтобы лучше понять экономику региона. Раскопки также выявили часть терракотового водопровода (кюнг).

Помимо хранилищ, в крепости Кевенли были найдены фрагменты красной и черной росписи, указывающие на то, что некоторые стены были украшены фресками. Это позволяет предположить, что крепость имела также административные или церемониальные функции.

Среди керамики археологи определили образцы «дворцовой посуды» — так называют тонкую красную керамику, связанную с урартской элитой. Одна из черепков даже изображала фигуру льва, подчёркивая символическое и культурное значение, заложенное в повседневные предметы.

Кевенли находится всего в 10 километрах от ккрепости Ван — древней столицы Урарту Тушпы, построенной царем Сардури I в IX веке до нашей эры. Его стратегическое положение на склонах горы Эрак позволяло как охранять плодородную Ванскую равнину, так и служить опорным пунктом для столицы. Площадь замка составляет около 4500 квадратных метров, и он укреплен оборонительными стенами, что сочетает в себе военную и административную фунции, что типично для урартских крепостей.

Сочетание питосов, снабженных клинописными надписями, водной инфраструктуры и декорированных стен делает Кевенли одним из самых информативных урартских объектов, обнаруженных в последние годы.