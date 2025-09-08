Соцсети удивил «дверной проем» в горах Казахстана

Пользователи соцсетей обсуждают необычное образование в горах Джунгарского Алатау в Казахстане, которое напоминает гигантский дверной проем, пишет Daily Mail. Это открытие вызвало бурю комментариев и догадок о возможной внеземной или мифической природе находки.

© Соцсети

Комментаторы начали строить свои предположения, чем может быть 12-метровая «дверь»: одни предположили, что это доказательство существования «древних инопланетян», другие сравнили объект со «Звездными войнами». Некоторые отметили, что коричневый оттенок образования отличается от окружающей скалы, усиливая впечатление «искусственного» происхождения.

Однако эксперты считают, что «дверной проем» может быть результатом естественных процессов выветривания горных пород. Марк Аллен, профессор кафедры наук о Земле Университета Дарема, отметил, что похожие образования возникают из-за различных моделей эрозии слоев скалы.

«Я был в этом районе 38 лет назад на китайской стороне границы и не заметил ничего необычного», — рассказал он.

Местные историки добавляют, что это место может быть частью Джунгарских ворот — исторически значимого горного перевала между Китаем и Казахстаном, известного как Алтайский коридор. На протяжении веков он использовался завоевателями Центральной Азии для перемещения войск. Легенды также связывают перевал с Гипербореей — мифической землей на крайнем севере, где жители жили мирно и долго без болезней и войн.