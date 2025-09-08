Найден объект, который может оказаться самой ранней галактикой во Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) обнаружил объект, который может оказаться самой ранней галактикой во Вселенной из известных науке. Однако для заявки на рекорд не хватает уверенности, что это именно галактика.

Потенциальное открытие было сделано в ходе поисков в данных JWST удаленных объектов, сформировавшихся на раннем этапе истории нашей Вселенной. Джованни Гандольфи из Падуанского университета и его коллеги раскрыли подробности в статье для Astronomy & Astrophysics.

Чем дальше галактика находится от Земли, тем больше времени нужно ее свету, чтобы достичь нас, и тем сильнее он смещается к красному концу спектра из-за расширения пространства — свойство, известное как красное смещение.

На сегодняшний день самая ранняя подтвержденная галактика — обнаруженная JWST и названная MoM-z14 — имеет красное смещение 14,4. Это значит, что свет от нее, который мы сейчас видим, начал свое путешествие, когда Вселенной было 280 миллионов лет. Авторы исследования сообщили об удивительном объекте с красным смещением 32 — то есть если это галактика, то мы видим ее такой, какой она была спустя всего 90 миллионов лет после Большого взрыва. Кандидат в галактики получил название Капотауро в честь горы в Италии.

По словам Гандольфи, Капотауро может оказаться самой далекой из когда-либо виденных галактик, на «временном отрезке, который соответствует периоду формирования первых звезд и черных дыр во Вселенной».

Команда пришла к этому выводу, заметив небольшую точку в глубоком обзоре неба JWST, которая выглядит как далекая галактика. Ее красное смещение, рассчитанное с использованием различных фильтров телескопа, достигает 32.

Если это верно, объект может быть чрезвычайно молодой галактикой в процессе формирования или чем-то еще более необычным, например, первичной черной дырой, окруженной плотной атмосферой — гипотетической квазизвездой.

Капотауро кажется необычно яркой для далекой галактики — ее светимость сравнима с вышеупомянутой MoM-z14 с куда меньшим красным смещением. Если расчеты верны, это указывает на предполагаемую массу примерно в миллиард раз больше солнечной — что превышает допускаемые теорией для столь юного возраста Вселенной.

Чтобы достичь такой массы, эффективность превращения галактикой газа в звезды должна была быть близка к 100%, говорит Нича Литчочавалит из Национального астрономического исследовательского института Таиланда: «Это означает, что ни одна звезда не может взорваться».

Однако моделирование показывает, что возможен показатель не более 10–20%.

«Думаю, здесь что-то не так», — резюмирует она.

Если это не галактика, то объект может быть коричневым карликом — неудавшейся звездой — или планетой-изгоем в нашей Галактике, попавшей в поле зрения JWST. По словам Гандольфи, оба этих объяснения также интересны, потому что это был бы особенно удаленный и холодный коричневый карлик или планета — на расстоянии до 6000 световых лет и с температурой около комнатной.

«Это может быть один из первых субзвездных объектов, когда-либо образовавшихся в нашей Галактике», — говорит астроном.

Чтобы узнать наверняка, потребуется дополнительное время на JWST, чтобы детально проанализировать свет от объекта. Литчочавалит, хотя и склоняется к версии, что это не галактика, считает такую дополнительную проверку полезной.