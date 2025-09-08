«Радио Судного дня» передало сообщение после крупного пожара в Киеве

Российская военная радиостанция УВБ-76, на Западе известная как "Радиостанция Судного дня", передала 8 сентября кодированное сообщение.

© Daniel Balakov/iStock.com

Его содержание: НЖТИ 35654 ДЫМОСКАЛЬП 4834 5860, - пишет канал "УВБ-76 логи", рассказывающий о работе объекта. Канал этот неофициальный и публикуемая в нем информация - тоже.

Сообщение было передано после крупного пожара в центре Киева. В ходе массированного удара по столице Украины загорелось здание кабинета министров в Печерском районе. Возгорание произошло на верхних этажах - там находится зал заседаний и кабинет премьер-министра.

По сообщениям украинских СМИ, пожар начался после падения русского беспилотника.

Мрачным прозвищем УВБ-76 обязана британским журналистам. По их версии, радиостанция связана с российскими ядерными силами и служит предохранителем автоматической системы ответного удара "Периметр".