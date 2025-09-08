На канал Путина в мессенджере MAX подписались 100 тысяч человек

Официальный аккаунт президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX стремительно набирает аудиторию — на канал подписались 100 тысяч пользователей менее чем за сутки.

К 20:00 число подписчиков составляет почти 107 тысяч.

Сегодня утром пресс-служба Кремля сообщила о запуске официального канала президента РФ в MAX. В первой публикации содержится призыв к пользователям мессенджера подписываться на канал. В Кремле выразили надежду, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет интересна подписчикам.

4 сентября пресс-служба MAX сообщила, что число пользователей мессенджера превысило 30 млн человек. В заявлении подчеркивалось, что с момента запуска приложения пользователи отправили с его помощью более 1 млрд сообщений.

Max — это новый российский мессенджер от VK. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.