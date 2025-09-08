Ученые оценили вероятность катастрофы из-за вымирания видов

Ученые заявили, что темпы вымирания видов не грозят Земле катастрофой. К такому выводу пришли исследователи из Гарварда, которые проанализировали разные группы организмов – 22 тыс. родов растений и животных.

Согласно их данным, с 1500 года исчезли 102 ветви, 21% из которых – это млекопитающие, еще 37% - это птицы. Процент вымирания среди рыб оказался всего 1%.

Как говорится в материале, опубликованном в PLOS Biology, порядка 76% исчезнувших видов обитали на ограниченных территориях.

Изучив эти данные, ученые пришли к выводу, что темпы вымирания животных не столь опасны, как считалось ранее. Более того, темпы вымирания в последние сто лет замедлились.

Правда, отметили ученые, на фоне климатических изменений процесс ускорится снова.

