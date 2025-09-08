Россияне бросились покупать старые iPhone

В период с 29 августа по 5 сентября продажи iPhone в России увеличились на 30% в штучном выражении по сравнению с началом августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС. Ретейлер связывает всплеск продаж со скорым выходом новых моделей – iPhone 17.

© Газета.Ru

Зафиксированный рост стал самым высоким показателем спроса на продукцию Apple с начала текущего года. Указанный рост также превысил традиционно высокий предпраздничный спрос: продажи оказались на 12% выше, чем, например, накануне 8 марта.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользовался iPhone 13, на долю которого пришлось 19% от общего объема продаж смартфонов Apple в начале сентября. Это на 6% выше, чем месяцем ранее. Интерес также возрос к более новым поколениям устройств. Продажи iPhone 16 Pro выросли на 23%, iPhone 15 Pro – на 20%, а iPhone 16 Plus – на 17%.

В МТС пояснили, что конец августа – начало сентября традиционно характеризуется повышенным интересом к iPhone. Многие потребители предпочитают обновить свои смартфоны именно перед релизом новой линейки, учитывая, что стартовая цена на новинки обычно выше, а предыдущие модели остаются актуальными и полностью удовлетворяют базовые потребности пользователей.