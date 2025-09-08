Обнаружены следы человека возрастом 300 000 лет

На дне высохшего древнего озера в Германии были обнаружены человеческие следы, возраст которых примерно 300 тысяч лет. Как утверждают исследователи, находка позволяет по-новому взглянуть на историю древних людей.

© Российская Газета

Следы, как утверждают исследователи Тюбингенского университета, принадлежащие представителям вида Homo heidelbergensis. Рядом с ними сохранились и следы крупных животных - вымерших слонов и носорогов.

Всего было найдено три человеческих следа, два из которых, предположительно, принадлежат детям. Ученые предполагают, что это семья гуляла по берегу озера.

Среди отпечатков лап вымерших животных - следы гигантского слона Palaeoloxodon antiquus, который весил до 13 тонн.

Ранее в безлюдном регионе Туркменистана, в горах у поселка Ходжапиль ("Святые слоны") на известняковом плато туркменские ученые нашли несколько тысяч следов динозавров, обитавших на земле в Юрском периоде - 140-150 млн лет назад. Но сенсация заключается в том, утверждают исследователи, что среди следов гигантских рептилий был найден и окаменевший след человеческой ноги.

Местная легенда гласит, что гигантские отпечатки ног динозавров оставили здесь слоны Александра Македонского.