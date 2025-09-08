Топ-5 самых доступных смартфонов 2025 года: надежность без переплат

Для тех, кому смартфон нужен в первую очередь для звонков, общения в интернете и простых задач, существует множество бюджетных моделей. Они неприхотливы в использовании и доступны по цене.

Представляем топ-5 доступных смартфонов.

Poco C61

За сумму около 7300 рублей Poco C61 предлагает современный дизайн и дисплей с разрешением 720p, что достаточно для базовых задач. Главное достоинство модели – впечатляющая автономность, позволяющая забыть о зарядке на два дня. Смартфон оснащен чипсетом MediaTek Helio G36 и 4 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает уверенную работу нескольких приложений одновременно, просмотр видео и комфортный веб-серфинг. Камера на 8 МП делает приемлемые снимки для повседневного использования, а видеосъемка в 1080p при хорошем освещении порадует качеством.

Xiaomi Redmi 14C

Xiaomi Redmi 14C стоимостью около 8800 рублей удивляет своим оснащением для ультрабюджетного сегмента. Большой дисплей со 120 Гц, восьмиядерный процессор и фирменная оболочка делают его отличным выбором для интернет-серфинга и выполнения простых операций. Аккумулятор емкостью 5160 мА·ч обеспечивает до 35-40 часов работы. Основная камера на 50 МП делает четкие снимки с хорошей цветопередачей при дневном освещении.

Samsung Galaxy A16

Samsung Galaxy A16 (около 11500 рублей) – пример смартфона, который выглядит и ощущается дороже своей цены. Он оснащен красивым AMOLED-дисплеем с частотой 90 Гц, качественным корпусом с защитой от пыли и брызг. Основная 50 МП камера делает снимки с естественными цветами и хорошей детализацией.

Realme C71

Новый ультрабюджетник Realme C71 (около 9350 рублей) предлагает внушительный объем оперативной памяти (6 ГБ), двухдневную автономность и защиту по военному стандарту. Смартфон построен на чипсете Unisoc T7250 и справляется с повседневными задачами. Основная 50 МП камера делает неплохие снимки днем.

TECNO Spark 40

TECNO Spark 40 (около 12500 рублей) находится на границе ультрабюджетного и бюджетного сегментов. За эту цену вы получаете тонкий и защищенный корпус, стильный дизайн, 120 Гц дисплей и стереодинамики. Смартфон подходит для игр, просмотра видео и мобильной фотографии. Основная 50 МП камера делает снимки с насыщенными цветами и высокой контрастностью при дневном освещении, сообщается в дзен-канале "Фотосклад.Эксперт".