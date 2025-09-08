Инсайдер рассекретил характеристики аккумулятора всех версий iPhone 17

Задолго до официального анонса серии iPhone 17, который ожидается в следующем году, в китайской регуляторной базе данных, по всей видимости, появились данные о емкости аккумуляторов будущих устройств. И только сейчас на эти сведения обратил внимание инсайдер из X (Twitter) c юзернеймом ShrimpApplePro. Согласно представленной информации, емкость батарей моделей iPhone 17 будет варьироваться от 3036 мАч до 5088 мАч. Об этом пишет издание MacRumors.

© Газета.Ru

Интересной особенностью является то, что на емкость аккумулятора, по всей видимости, будет влиять наличие или отсутствие физического слота для SIM-карты. Модели, предназначенные только для eSIM, предположительно, получат батареи немного большей емкости, так как отсутствие лотка для «симки» освобождает внутреннее пространство.

В базе данных указано, что iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут доступны как с физическим слотом для SIM-карты, так и без него, в зависимости от страны продажи. Для базовой модели iPhone 17 пока обнаружена только одна емкость аккумулятора.

Ранее уже ходили слухи о планах Apple расширить отказ от лотка для SIM-карт в iPhone за пределы США, но в некоторых странах он, вероятно, сохранится из-за ограниченной доступности eSIM или местных регуляций, например, в Китае. Особое внимание уделяется модели iPhone 17 Air, которая, как ожидается, в большинстве стран будет лишена физического слота для SIM-карты из-за своего ультратонкого дизайна и ограниченного внутреннего пространства.

Предполагаемые емкости аккумуляторов распределяются следующим образом: базовая модель iPhone 17, для которой пока обнаружена только одна емкость, составит 3692 мАч. Для iPhone 17 Air указываются 3036 мАч при наличии физического слота и 3149 мАч для версии только с eSIM. iPhone 17 Pro, в свою очередь, получит батарею на 3988 мАч со слотом или 4252 мАч без него. Самая большая емкость ожидается у iPhone 17 Pro Max: 4823 мАч с физической SIM-картой и рекордные 5088 мАч в eSIM-варианте.