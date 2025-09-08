Блогер сравнил камеры в Huawei Pura 80 Ultra и 70 Ultra

Техноблогер с YouTube-канала Premikum рассказал, чем по части фото- и видеосъёмки отличаются друг от друга Huawei Pura 70 Ultra и 80 Ultra, а также какой из них лучше сейчас покупать.

© YouTube/Premikum

Сейчас Huawei Pura 70 Ultra в версии 512 ГБ стоит от 67 тысяч рублей, а Pura 80 Ultra примерно 127 тысяч рублей. Но есть ли смысл доплачивать?

Huawei Pura 80 Ultra оснащён новой фронтальной камерой с диафрагмой f2.0. Этот модуль стал заметно сильнее с точки зрения съёмки и фото, и видео. Качество изображения тоже стало намного лучше. Также скинтон (оттенок кожи) теперь везде выглядит приятно, стал более натуральным. Телевика теперь у новинки два: на 3,7х и 9,4х. В тестах зума они показали себя отлично. Размытие также улучшилось, сами фото стали чётче, а видеозум работает более плавно и более стабильно. Заметен прогресс у новой модели и в плане динамического диапазона при съёмке против света, стабилизации, ночной съёмки, ШИМа, процессора.

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

Однако есть и спорные моменты. Алгоритмы обработки у Pura 80 Ultra стали гораздо сильнее, но нередко они работают чересчур активно, из-за чего детали дорисовываются или смазываются. Также с длинной выдержкой результат получается у смартфона весьма сомнительный: почти такой же размытый, как у 70 Ultra. Вызывает вопросы и аккумулятор: он стал больше, но разрядился телефон даже быстрее, чем 80 Ultra.

Теперь о минусах. В интерфейсе камеры нет нигде зума 9,4х - сразу предлагают использовать гибридный 10х. В портретном режиме у Pura 80 Ultra нет промежуточного варианта крупности - 3,7х: есть только 1х, 2х и 5,6х. RAW-фото выглядят у новинки слабовато и в целом почти никак не прокачались, а в ночном режиме на сверхширик результат получается очень слабый.

Сам ведущий отметил, что сейчас он бы однозначно перешёл с Pura 70 Ultra на Pura 80 Ultra. Это идеальный выбор для тех, кто любит смартфоны Huawei. Новинку действительно очень сильно прокачали по сравнению с предшественником. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.