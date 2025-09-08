Назван самый популярный чат-бот

Статистика StatCounter показала, что рынок чат-ботов в мире фактически сконцентрирован вокруг одного лидера — ChatGPT.

С июля 2024-го по август 2025-го сервис OpenAI удерживал в среднем более 80% рынка, а в апреле его доля достигала рекордных 84,2%. Даже после небольшого снижения ChatGPT в августе сохранил 80,9% и остался безоговорочным лидером.

Ближайший конкурент — Perplexity — в марте 2025-го поднимался до 14,1%, но затем скатился к 9%. Несмотря на попытки выделиться через акцент на исследовательских инструментах и интеграцию с живыми данными, сервис теряет позиции.

На фоне этого, Microsoft Copilot показал стабильный рост: с 0,3% в марте до 4–5% летом 2025 года. Встроенная интеграция в Windows и Office помогла ему закрепиться как реальному сопернику Perplexity.

Остальные решения держатся на скромных показателях: Google Gemini колеблется в пределах 2–3%, Deepseek в августе вышел на 2,7%, а Claude от Anthropic остаётся ниже 1,2%.