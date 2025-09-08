Dyson представила первый робот-пылесос с ИИ

Dyson на IFA 2025 в Берлине представила робот-пылесос Spot+Scrub Ai — первый в линейке с функцией мытья пола и системой искусственного интеллекта.

© Ferra.ru

Устройство оснащено камерой с ИИ и зелёным LED-подсветом, которые позволяют определять пятна и рассчитывать количество проходов для их удаления. После каждого прохода робот проверяет результат и может повторить процесс до 15 раз, пока поверхность не станет чистой.

Spot+Scrub Ai умеет распознавать до 200 предметов и аккуратно обходить их, а на ковровых покрытиях автоматически увеличивает мощность в четыре раза.

Для влажной уборки используется ролик с системой постоянного самоочищения: при каждом обороте он промывается свежей водой, что исключает появление грязных разводов. Ролик также способен выдвигаться в стороны, очищая углы и края.

© NotebookCheck

Док-станция работает по циклонной технологии Dyson: она не требует мешков, самостоятельно очищает контейнер, заправляет воду и обслуживает ролик. Управление осуществляется через приложение MyDyson.

Цена пока не объявлена, но ожидается выше средней, учитывая прошлый опыт с Dyson 360 Vis Nav.