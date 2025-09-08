Россияне стали чаще ремонтировать технику Apple

На фоне предстоящей презентации новых iPhone российский рынок демонстрирует устойчивый рост интереса к обслуживанию и ремонту уже выпущенных моделей. В январе–августе 2025 года количество обращений к специалистам по ремонту техники Apple увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Авито Услуги».

© iFixit/YouTube

В основном владельцы iPhone обращаются к специалистам для замены дисплеев, аккумуляторов и разъемов для зарядки, а также для восстановления смартфонов после попадания влаги. Предложение со стороны мастеров также выросло — на 22%.

Растет и интерес к ремонту компьютеров и ноутбуков Apple: число запросов увеличилось на 22%, а количество предложений со стороны специалистов — на 13%. В этот сегмент входят замена дисплеев, памяти и аккумуляторов, ремонт материнских плат и разъемов, очистка систем охлаждения, а также переустановка macOS и восстановление данных.

Уже 9 сентября Apple представит смартфоны серии iPhone 17, новое поколение смарт-часов и другие гаджеты.