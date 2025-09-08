Pixel 10 Pro назвали смартфоном со странным балансом плюсов и минусов

GSMArena опубликовала обзор Google Pixel 10 Pro, отметив, что новинка оставляет смешанные впечатления.

Это более компактная версия Pixel 10 Pro XL с ценой в $1000, которая напрямую соперничает с Apple и Samsung. При этом за $800 доступен базовый Pixel 10, а за доплату в $200 можно взять XL с большим экраном и лучшей автономностью.

Главным аргументом в пользу Pixel 10 Pro стали камеры: по сравнению с «десяткой» они ощутимо лучше и переплата оправдана. Но апгрейд относительно прошлогоднего Pixel 9 Pro выглядит скромным: изменения ограничились доработанным телевиком.

Конкуренты тоже сильны — Galaxy S25 стоит дешевле и почти не уступает в камере, Galaxy S25 Ultra предлагает больше возможностей за меньшие деньги в Европе, а iPhone 16 Pro мощнее при той же цене.

К плюсам смартфона отнесли яркий дисплей, поддержку Qi2 с магнитным креплением, широкоугольную фронталку и семилетние обновления Android.

Минусы — большой вес, средняя автономность, медленная зарядка и слабый процессор с троттлингом. Google по-прежнему делает ставку не на «железо», а на софт и ИИ.